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KTÖS ile KTFF biraraya geldi

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KTÖS ile KTFF biraraya geldi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) ziyaret ederek son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili ziyarette bulundu. KTÖS ziyarette geçtiğimiz günlerde yaptıkları basın açıklamasının yanlış anlaşıldığını ve hedefin kesinlikle KTFF olmadığını belirtti. KTFF ve KTÖS yaptıkları ortak açıklamada aynı gemide olduklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını belirterek, her iki kurumun da ülke gençliğine çeşitli alanlarda hizmet gailesinde olduğu vurgulandı. 

Ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, KTÖS Mali Sekreteri Erdoğan Emiroğluları ve KTÖS üyesi Soydan Sakallı yer aldı.

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