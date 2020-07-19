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KTFHGD, genel kurul gerçekleştirecek

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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, “Olağan Genel Kurulu” KTFF Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda gerçekleştirilecek

KTFHGD, genel kurul gerçekleştirecek
19 Temmuz 2020 Pazar 23:58

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), 27 Temmuz’da olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’mizin üyelerine yönelik olarak her yıl Temmuz ayının içinde topladığı “Olağan Genel Kurulu’muzu” 27.07.2020 Pazartesi günü saat 18:30’da KTFF Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde bizlere destek veren değerli spor basınımıza, spor camiamıza ve üyelerimize çok teşekkür ederiz. Kıbrıs Türk futbol hakemliğini, bir vizyon eşliğinde günün koşullarına göre uyum sağlamaya yönelik faaliyetlerin devamlılığı esas alınacaktır. 

Özellikle, Koronavirüs sonrası hakemlerimizin sergiledikleri performans, Kıbrıs Türk Futbol Hakemliğinin hangi aşamaya geldiğinin göstergesidir.Geçtiğimiz dönemde, futbolumuzun diğer paydaşları ile iletişimi üst seviyede tutarak, ortak faaliyetlerde bulunulmuştur. Derneğimiz, önümüzdeki dönemde de ortak akılın yaratılmasın katkı sağlayacak faaliyetlerde etkin bir şekilde yer alacaktır.

Olağan Genel Kurulumuz, 2018-2020 dönemini değerlendirecektir. Ayrıca, yeni dönemde üyelerimizin haklarını koruma ve ihtiyaçların güncelleştirmesi bağlamında görüşler de gündeme gelecektir.

Bu çerçevede, olağan genel kurulda derneğin faaliyet ve mali raporlarının okunmasının ardından itirazlar var ise bunların cevaplandırılması ve her iki raporun üyelerin onayına sunulması işlemleri yapılacak.

Sporumuzun ve futbolumuzun temelini oluşturan, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik gibi ulvi değerlere sahip çıkma ve yaşamak adına siz değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunarız.”

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