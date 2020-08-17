KTFF’nin kasası eksiye düştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) 2019-2020 dönemindeki mali bilanço raporları açıklandı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun açıkladığı mali gelir gider tablosuna göre 6,380,000 TL’ye yakın gelir elde edilirken, gider miktarı, 6,570,000 TL’ye yakın oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kasası tabloya göre 190,000 TL eksiye düştü.
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