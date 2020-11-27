KTFF’den teknolojik atılım

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) sosyal medya ve dijital ortamlardaki yeniliklerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl mobil uygulamayı hayata geçirerek futbolseverlere canlı skor, haber ve bilgi bankası gibi imkanlardan akıllı telefonlar vasıtası ile ulaşmasına olanak sağlayan KTFF, bir süredir pasif durumda olan Twitter hesabını da yeniden aktifleştirerek haber, mesaj ve benzeri iletileri bu mecradan paylaşmaya başladı.

KTFF ayrıca You Tube hesabı da oluşturarak, KTFF ile ilgili görsel ve videoları You Tube vasıtası ile KKTC, Türkiye ve diğer ülkelere gösterme hedefine girdi.

