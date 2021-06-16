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KTFF’den Ercen'e kutlama

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KTFF’den Ercen'e kutlama
Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunda (LTTFF) yeniden başkanlığa seçilen Osman Ercen'i kutladı.
KTFF'den yapılan açıklama şöyle;
"Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Genel Kurulu'nda kulüplerin onayını alarak yeniden başkanlığa seçilen Sayın Osman Ercen'i tebrik ederiz.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu olarak başkan Osman Ercen, LTTFF yönetim kurulu ve diğer kurullara yeni dönemlerinde başarılar dileriz."
 
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