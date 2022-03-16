KTFF’den Erbay Raman ve Tahir Yüksel için başsağlığı mesajları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu geçtiğimiz gün vefat eden Erbay Raman ve dün vefat eden Tahir Yüksel için birer başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbay Raman için yayınlanan başsağlığı mesajı şöyle:

Kıbrıs Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış, ülkemizin köklü kulüplerinden Gönyeli Spor Kulübü'nde 1977-1978 ve 1980-1981 sezonlarında iki kez başkan olarak şampiyonluk yaşamış, kulübe farklı görevlerde önemli hizmetlerde bulunmuş Erbay Raman'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Gönyeli camiası olmak üzere Raman'ın yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Öte yandan Tahir Yüksel içinde yayınlanan mesaj şöyle:

Ülke futbolumuzun ve sahalarımızın renkli isimlerinden, futbol aşığı Tahir Yüksel'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Tahir Yüksel'e Allah'tan rahmet; yaslı ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

