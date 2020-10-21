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KTFF’den, Çaygür’e yalanlama

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KTFF’den, Çaygür’e yalanlama
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür’ün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kendilerine yazdığı yazıya cevap verdiklerini ve 10 gün önce yazıyı KTFF’ye gönderdiklerini açıklamasına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yalanlama geldi.
Yazının kendilerine ulaşıp – ulaşmadığı konusunda görüşüne başvurduğumuz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu görevlileri, böyle bir yazının federasyona ulaşmadığını söylediler.
 
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