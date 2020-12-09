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KTFF’de gündem alt yapı ligleri

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KTFF’de gündem alt yapı ligleri
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etme kararından sonra alt yapı liglerine verilen önemi artıracak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun alt yapılarda antrenmanların sürmesini de göz önüne alarak 3 yaş kategorisinde ligleri organize etmeyi hedeflediği öğrenildi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin, U13, U15 ve U17 Yaş kategorilerinde liglerin organize edilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.
 
 
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