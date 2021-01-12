KTFF, U20 Ligi yaş aralıklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.
U20 Ligi yaş aralıkları ile ilgili alınan kararlar şöyle:
Oluşan pandemi gereği belirli yaş gruplarının futboldan uzak kalmasını engellemek adına 2021-2022 sezonunda 01.01.2001 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların U20 Ligi’nde forma giyebilmesine, ancak 2022-2023 Futbol Sezonu’nda oynanacak U20 Ligleri’nde 01.01.2003 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların forma giyebilecekleribildirildi.”
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