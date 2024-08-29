KTFF U17 Ligi için başvuru kabul edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U14 ve U16 Ligleri'nin yanı sıra bu sezon U17 Ligi için de başvuru kabul edileceğini açıkladı. Buna göre 01.01.2008 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların forma giyebileceği lig için başvuruların 6 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edeceği ve yeterli takım sayısının başvurması halinde U17 Ligi'nin oynanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada 2024-2025 sezonunda düzenlenecek U16 Ligi'nde forma giyip süre alan futbolcuların U17 Ligi'nde oynayamayacağı belirtilirken, ligin başlama tarihinin başvuruların tamamlanmasının ardından belirleneceği açıklandı.

Öte yandan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yeni dönem planlamaları ile ilgili olarak 2024-2025 sezonunda son kez A2, U14 Ligi ve U16 Ligi'nin oynanacağını açıklamış ve 2025-2026 sezonu itibariyle altyapı liglerinin U19, U17 ve U15 Ligi olarak düzenleneceğini belirtmişti.

