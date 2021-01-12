KTFF transferlere yönelik kararlarını belirledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, serbest transfer hakkı elde etmiş futbolcular, transfer dönemi içerisinde işlem yapmış olanlar ve yabancı futbolcularla ilgili kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.

Serbest Transfer Hakkı elde etmiş futbolcular, transfer dönemi içerisinde işlem yapmış olanlar ve yabancı futbolcularla ilgili alınan kararlar şöyle:

“2019-2020 sezonu sonunda Serbest Transfer Hakkı elde etmiş ve daha önceden açıklanan başvuru tarihi olan 28 Eylül 2020 tarihinden önce bu haktan yararlanmak isteyen futbolcuların bu haklarını 2021-2022 sezonu öncesi KTFF tarafından belirtilecek tarihlerde başvuru yapabilmelerine; 2020/2021 futbol sezonu oynatılmaması nedeniyle oynanmayan sezonun serbest transfer yılı olarak sayılmayacağının ilgili futbolculara duyurulmasına;

Yine Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ve/veya Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı uyarınca 2 yıl boyunca hiçbir maçta süre almayan futbolcuların serbest kalma haklarının 1 yıl uzatılmasına ve oynanmayan 2020-2021 sezonunun bu süre kapsamına girmeyecek.

2020-2021 Transfer ve Tescil Dönemi içerisinde transfer işlemi yapan tüm futbolcu, teknik direktör vb. işlemlerin 2021-2022 sezonunda da geçerli olacak.

2021-2022 Futbol Sezonu 1.Transfer ve Tescil Dönemi’nin (Bonservis / Kiralık Transfer dahil) 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanmasına,

KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ve/veya KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı gereği bonservis evrağının (kiralık dahil) transferin yapıldığı tarihte ve/veya günde düzenlenip KTFF’ye sunulması gerektiğinin, Transfer ve Tescil Dönemi haricinde alınan ve/veya düzenlenen bonservis evraklarının (kiralık dahil) geçersiz olduğuna karar verilmiştir.”

