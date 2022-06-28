KTFF transfer dönemlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2022-2023 Futbol Sezonu’nun transfer ve tescil dönemleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Buna göre AKSA Ligleri’nde 1.Transfer Dönemi 1 Temmuz 2022’de başlayacak.
Liglerde bonservisli transfer dönemi 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona ererken, geçici/kiralık transfer ve yabancı transferi de 2 Eylül 2022 Cuma günü sona erecek.
SERBEST TRANSFER’DE SON MÜRACAAT 22 TEMMUZ’DA
Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruya göre, futbolcular Serbest Transfer müracaatlarını 22 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından incelenecek müracaatlarda onaylanan isimlerin ilanı 28 Temmuz Perşembe günü KTFF resmi sitesinden duyurulacak. Serbest Transfer müracaatları onaylanan futbolcular 5 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar serbest transfer hakkından yararlanabilecek. 5 Ağustos 2022 Cuma gününden sonra serbest transfer işlemi kesinlikle yapılmayacak.
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