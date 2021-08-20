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KTFF spor masörü kursu düzenleyecek

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KTFF Sağlık Kurulu, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda Spor Masörü Yetiştirme Kursu düzenleyecek

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KTFF spor masörü kursu düzenleyecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na başvurular başlıyor.
Geçtiğimiz hafta Dr. Nevzad Denerel başkanlığında toplanan Sağlık Kurulu’nda düzenlenecek kurslar ve yeni sezonla ilgili çalışmalar görüşüldü. Bu bağlamda saha içerinde de görev alabilen spor masörlerine yönelik kursun açılmasına karar veren kurul kursla ilgili detayları da paylaştı. 4-16 Ekim 2021 tarihleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan kursla ilgili olarak 30 Ağustos 2021 – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek.
KTFF’den yapılan açıklamada Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na katılmayan kişilerin yedek kulübelerine “Masör” adı altında giremeyeceğini de duyurdu. Öte yandan kursa başvuru yapacak olan kişilerin KTFF Genel Sekreterliği’ne başvuruda bulunması gerektiği belirtilirken, kursa katılım ücretinin 1250 TL olduğu açıklandı.
 
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