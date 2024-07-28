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KTFF penaltıları, bu akşama erteledi

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KTFF penaltıları, bu akşama erteledi
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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan ve dün gece oynanan Serdarlı - Ağırdağ Boğaz maçı penaltı atışları sırasında elektrik sisteminde arıza yaşanması nedeniyle tamamlanamadı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Futbol Federasyonu karşılaşmanın kaldığı yerden bu akşam saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
KTFF'den yapılan açıklamna şöyle:
Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Serdarlı - Ağırdağ Boğaz karşılaşmasında penaltı atışları sırasında stat ışıkları kesilmiştir.
Yetkililerle yapılan görüşmede Salı gününden önce sorunun giderilemeyeceği tarafımıza bildirilmiş olup, elimizde olmayan bu olağandışı sebepten dolayı karşılaşma bugün (28.07.2024 Pazar) saat 19:00’da aynı statta kaldığı yerden devam edecektir. 
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