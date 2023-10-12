KTFF, Özbilgehan’ın istifasını kabul etmedi

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından geçtiğimiz hafta istifa eden Sadık Özbilgehan’ın istifası Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)yönetimi tarafından kabul edilmedi. Futbol Federasyonu yönetim kurulu dün akşam toplanarak istifayı görüştü. İstifa federasyon yönetimi tarafından kabul edilmedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve üyeler bu karar sonrasında görevlerine devam edecek.

