KTFF Olağan Mali Genel Kurulu 25 Haziran 2022'de gerçekleşecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile 25 Haziran 2022 Cumartesi günü, saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

25 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüpleri ile İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerektiği bildirildi.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Toplantı açılışı

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan Kurulu oluşumu

4- Faaliyet raporu ve mali raporun Genel Kurul onayına sunulması

6- Dilek ve Temenniler

7- Kapanış



