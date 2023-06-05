KTFF Olağan Genel Kurulu 24 Haziran’da yapılacak

24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüpleri ile İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerekiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanıyor. KTFF'den yapılan açıklamada toplantının KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüpleri ile İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerekiyor.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Açılışı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Kurulu Oluşumu

Faaliyet Raporunun Genel Kurul Onayına Sunulması

Mali Raporun Genel Kurul Onayına Sunulması

Dilek ve Temenniler

Kapanış

