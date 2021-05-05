"KTFF'nin kendi iç yapısı vardır"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanlık seçimi ile ilgili konular son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul etmektedir.

KTFF bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olmakla birlikte en güvenilir kurumları arasında da yer almaktadır. Bu kuruma başkan adayı olacak kişi veya kişilerin, başkan adayı olduğu kurumun; tüzük, talimat, statü ve yönetmeliklerine de saygı duyması gerekmektedir.

Hal böyleyken ilgili arkadaşımız KTFF’yi ilgilendiren bir konuyu hukuksuz bir şekilde Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’na başvuru yaparak, KTFF’nin tüzük ve talimatlarını çiğnemiştir. Ancak bu hukuksuzluğa bu sabah Spor Dairesi’nin yetkilileri müdahale etmiş ve ilgili başvurunun Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’nu değil KTFF’yi ilgilendiren bir konu olmasından dolayı söz konusu başvuruyu işleme koymayacaklarını kendilerine bildirmiştir.

Böylece Spor Dairesi yetkilileri KTFF’nin kendi tüzük ve iç hukuk sistemine saygı göstererek KTFF’nin; özerk, kendi iç dinamikleri ile kendi kararını verebilecek kurumsal bir yapı olduğunu beyan etmiştir. Bu vesile ile tüm Spor Dairesi yetkililerine KTFF’nin kendi içyapısına göstermiş olduğu saygıdan dolayı teşekkürlerimi iletirim.

İnşallah bundan sonra böyle girişimler yapılmadan, centilmence bir seçim yarışına girip, KTFF’nin güçlü yapısını yıpratmaktan kaçınır, bundan önce örnek olduğumuz gibi bundan sonra da örnek olmaya devam ederiz.