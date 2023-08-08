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KTFF'nin 2023 yılı dergisi yayında

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KTFF'nin 2023 yılı dergisi yayında
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından her sezon sonu yayınlanan KTFF dergisinin 2023 sayısı yayınlandı. 2022-2023 Futbol Sezonu'nda KTFF organizasyonunda gerçekleşen tüm liglerin ve röportajların yer aldığı dergi dolu dolu içerikleriyle futbolseverlere sunuldu. KTFF dergisi KTFF'nin Lefkoşa'daki yerinin yanı sıra dijital olarak www.ktff.org sitesinden de okunabilecek.

Dergide neler var?

KTFF'nin 2022-2023 sezonunu kapsayan dergisinde birbirinden renkli içerikler mevcut. Dergide KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu röportajının yanı sıra, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve U16 Ligi sponsoru Asbuzu Ticaret Şirketi Direktörü Üzeyir Altuntaş röportajları yer alıyor. Tüm liglerde şampiyonluk ipini göğüsleyen takımların hikayelerinin de yer aldığı dergide ayrıca birçok yazı ve görsel de KTFF dergisinin bu yılki sayısında yer alıyor.

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