KTFF'nin 2019-2020 dergisi yayında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) resmi yayın organı KTFF Dergisi’nin 2019-2020 sezonu sayısı çıktı. Dopdolu içeriğiyle futbolseverlerin karşısına çıkan derginin ana teması “Her şeye rağmen futbol” olarak belirlendi. Geçtiğimiz sezonu başarı ve şampiyonluklarla noktalayan takımların istatistiki analizlerinin yanı sıra rengarenk fotoğraflarla süslenen dergide KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun baş yazısının yanı sıra şampiyon olan takımların başkanları ile röportajlar, gol kralları ve KTFF’nin uygulamaya koyduğu projeler yer alıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmenliği’ni Deniz Gürgöze yaparken, Editörlük görevini de Şükrü Burağan üstlendi. Birçok spor basını emekçisi de fotoğraflarıyla KTFF dergisine katkı koydu.

Sertoğlu: “Her şeye rağmen futbol”

Derginin yapılışına katkı koyanlara teşekkür eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, derginin zorlu geçen sezona rağmen sağ salim yetiştirildiğini ve içeriğiyle yine fark yarattığına inandığını söyledi. “Her şeye rağmen futbol” teması ile zorlu geçen sezona bir gönderme yapmak istediklerini ifade eden Sertoğlu, yoğun geçen sezon programı içerisinde derginin içeriğinde çalışanların büyük emek verdiğini ve futbolu renkli yüzünü okuyuculara sunduğunu kaydetti. Kendisinin de dergiyi büyük bir keyifle okuduğunu kaydeden Sertoğlu, “Bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Artık herkes sezon bittikten sonra ilgiyle derginin çıkış tarihini bekliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor.”diye konuştu.

Dergiye ulaşmak isteyen futbolseverlerin, dergiyi KTFF'den temin edebileceği belirtilirken, kısa süre içerisinde dijital olarak web sitesinden de derginin okuyuculara sunulacağı belirtildi.