KTFF MHK ile Mandıralı ve Genç TFF Semineri'nde

KTFF MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu ve KTFF MHK Başkanvekili Derviş Atakan ile genç hakemlerimizden Burak Mandıralı ve Abdullah Genç, TFF Merkez Hakem Kurulu 2024-2025 Futbol Sezonu Yaz Seminerine katıldılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2024-2025 Futbol Sezonu Yaz Semineri başladı. Seminer kapsamında Süper Lig hakem ve yardımcıları, VAR kadrosu ile ülkemiz hakemlerinden Burak Mandıralı ve Abdullah Genç de katıldı. Ayrıca KTFF MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu ve KTFF MHK Başkanvekili Derviş Atakan da yer seminerde yer aldı. KTFF Danışmanı, MHK Başkanvekili Ahmet Şahin'in de hazır bulunduğu ve kafilemizle yakından ilgilendiği seminerde fiziksel ve teknik çalışmaların ilk günü MHK koordinasyonu ile TFF/UEFA profesyonelleri yönetimiyle gerçekleştirdi.

TFF MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yaptığı MHK Yaz Semineri'nde; MHK üyeleri, eğitimciler, TFF fiziksel gelişim birimi ile TFF ve UEFA profesyonelleri tam kadro yer aldı. Eğitimlerde; FIFA ve UEFA Eğitmeni Alan Snoddy tarafından UEFA ve IFAB klipleri kullanılarak, en güncel bilgilerle teknik konularda aktarım sağlandı. Ayrıca, VAR kadrosu ile VAR Merkezi'nde sezon öncesi simulasyon çalışmalarının ilk aşaması gerçekleşti.

