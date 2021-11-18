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KTFF – LTTFF işbirliği ilerletilecek

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KTFF – LTTFF işbirliği ilerletilecek
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.
İkili, federasyonlar arası işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleşen görüşmede 7 Ocak 2022 Cuma günü KTFF ile LTTFF U21 Karmaları’nın maç yapması yönünde girişim başlatıldı. Karşılaşma ile ilgili olarak çalışmaların her iki federasyon kanadında da sürdüğü belirtildi.
Gerçekleşen görüşmede Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, LTTFF Asbaşkanı İrfan Davulcular ve LTTFF KKTC Temsilcisi Kemal Köseoğlu da yer aldı.
 
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