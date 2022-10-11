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KTFF ile BRTK arasında naklen yayın sponsorluğu imzalandı

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KTFF ile BRTK arasında naklen yayın sponsorluğu imzalandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) arasında 2022-2023 futbol sezonunu kapsayacak "Naklen Yayın Hakkı Sponsorluğu" sözleşmesi imzalandı. KTFF'de gerçekleşen imza töreninde protokole KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt imza koydu.
 
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