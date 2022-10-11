KTFF ile BRTK arasında naklen yayın sponsorluğu imzalandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) arasında 2022-2023 futbol sezonunu kapsayacak "Naklen Yayın Hakkı Sponsorluğu" sözleşmesi imzalandı. KTFF'de gerçekleşen imza töreninde protokole KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt imza koydu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.