KTFF genel kurula gidecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılıyor. Genel Kurul, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılıyor. Genel Kurul, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına Davet

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 26 Eylül 2020 tarihinde Cumartesi 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda aşağıda gösterilen gündemle toplanacaktır.

26 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul'a sunmaları gerekir.

Genel Sekreter Av. Enver Baturalp’ın duyurduğu olağan mali genel kurul toplantısınıngündemi şöyle:

“Açılış ve Saygı Duruşu

Divan Kurulunun Oluşumu

Faaliyet ve Mali Raporun Genel Kurul onayına sunulması

2020/2021 Futbol Sezonunun değerlendirilmesi

Dilek ve Temenniler”

