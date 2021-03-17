KTFF genel kurul tarihini açıkladı

KTFF Yönetim Kurulu olağan seçimli genel kurul için tarih belirlerken, başkan Hasan Sertoğlu başkan adayı olup olmayacağı konusunda kararını henüz vermedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu toplanarak, olağan seçimli genel kurul için tarih belirledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şöyle;

“KTFF Yönetim Kurulu 15 Mart 2021, Salı günü aşağıdaki kararları almıştır:

KTFF Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran 2021, Cumartesi saat 10.00’da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılmasına

KTFF Tüzüğü gereği, KTFF Başkanlığına aday olmak isteyenlerin, en geç 4 Mayıs 2021, Salı günü 16.00’a kadar başvurularını yapmalarına karar verilmiştir.”

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu başkan adayı olup olmayacağı konusunda kararını henüz vermedi. Hasan Sertoğlu yaşanacak gelişmelere göre adayı olup olmayacağı konusunda kararını verecek.

