banner583
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
40 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
24 0
 
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
15 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
28 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
80 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
15 0
banner529
banner570

KTFF genel kurul tarihini açıkladı

banner476

KTFF Yönetim Kurulu olağan seçimli genel kurul için tarih belirlerken, başkan Hasan Sertoğlu başkan adayı olup olmayacağı konusunda kararını henüz vermedi

banner624
KTFF genel kurul tarihini açıkladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu toplanarak, olağan seçimli genel kurul için tarih belirledi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şöyle;
“KTFF Yönetim Kurulu 15 Mart 2021, Salı günü aşağıdaki kararları almıştır:
KTFF Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran 2021, Cumartesi saat 10.00’da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılmasına
KTFF Tüzüğü gereği, KTFF Başkanlığına aday olmak isteyenlerin, en geç 4 Mayıs 2021, Salı günü 16.00’a kadar başvurularını yapmalarına karar verilmiştir.”
Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu başkan adayı olup olmayacağı konusunda kararını henüz vermedi. Hasan Sertoğlu yaşanacak gelişmelere göre adayı olup olmayacağı konusunda kararını verecek.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.