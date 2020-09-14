KTFF genel kurul tarihi öne alındı

KTFF 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nın tarihi değiştirilirken 1 gün önceye alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nın tarihi değişti.

Daha önce 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağı duyurulan Genel Kurul 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 16.00'ya alındı. Genel Kurul, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına Davet

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 25 Eylül 2020 tarihinde Cuma 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda aşağıda gösterilen gündemle toplanacaktır.

25 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul'a sunmaları gerekir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Av. Enver Baturalp, olağan mali genel kurul toplantı gündemini şöyle açıkladı:

Açılış ve Saygı Duruşu

Divan Kurulunun Oluşumu

Faaliyet ve Mali Raporun Genel Kurul onayına sunulması

2020/2021 Futbol Sezonunun değerlendirilmesi

Dilek ve Temenniler

