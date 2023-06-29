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KTFF, futbol aday hakem kursu açıyor

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KTFF, futbol aday hakem kursu açıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni hakemlerin yetişmesi kapsamında futbol aday hakem kursu açıyor. 3-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kurs Lefkoşa Atatürk Stadı ve Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleşecek. Kurslar saat 18.00’de başlayacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak için Lefkoşa’daki kurslar için 0542 851 63 84 numaralı telefondan, Gazimağusa’da gerçekleşecek kurslar için ise 0533 826 75 58 numaralı telefondan gerekli bilgiler alınabilecek.
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