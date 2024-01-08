KTFF Eyyüp’ü Yeşilova’ya geri verdi

Aksa Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda deprem sürüyor. Geçtiğimiz hafta 4 oyuncusunun transferinde verdiği çeklerin karşılıksız çıkması sonrasında KTFF tarafından transfer yasağı getirilen Türk Ocağı’na bir darbe de A. Yeşilova’dan geldi. A. Yeşilova yönetimi sezon başında Türk Ocağı’na transferi gerçekleşen Eyyüp Öztep transferinde verilen çeklerin karşılıksız çıktığı için KTFF’ye başvurması sonrasında KTFF Yeşilova’yı haklı bularak Eyyüp Öztep’i Yeşilova’ya geri verdi.

KTFF’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

KTFF Yönetim Kurulu 08.01.2024 tarihinde Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

1) Alsancak Yeşilova SK’nın KTFF’ye yapmış olduğu 08.01.2024 tarihli şikayet üzerine Türk Ocağı Limasol SK’nın Eyyüp Öztep transferinde kullanılmak üzere Alsancak Yeşilova SK’ya vermiş olduğu 15.10.2023 ve/veya 15.12.2023 tarihli Limasol Türk Kooperatif Bankası çeklerinin karşılıksız çıkmasından dolayı ve/veya ilk transfer dönemine kadar ödenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. Maddesi gereği, ilgili futbolcu için kulüplerin yapmış olduğu transferin iptaline ve KTFF kayıtlarındaki Eyyüp Öztep’in Alsancak Yeşilova SK’ya tekrardan kaydı yönünde düzeltilme yapılmasına karar verilmiştir.



