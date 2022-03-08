KTFF Eğitim Üst Kurulu’nda yeniden yapılanma

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hüseyin Ekmekçi başkanlığındaki Eğitim Üst Kurulu’nda görev değişikliği yaptı.

KTFF’den konu ile yapılan açıklama şöyle;

“Eğitim Üst Kurulu’nda "Eğitim Sorumlusu" olarak görev yapan Dr. Serhat Deniz’in bu tarihten itibaren görevine son verilmesine, yerine ise halen Eğitim Üst Kurulu’nda "Altyapı Sorumlusu" olarak görev yapan Hüseyin Aşkın Kınacı’nın "Eğitim ve Altyapı Sorumlusu" olarak atanmasına, ayrıca Eğitim Üst Kurulu’na "Kadın Futbolu Sorumlusu" olarak SimayKanan’ın atanmasına karar verilmiştir.”



