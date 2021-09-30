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KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

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KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29.09.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka ASK)
1 Maç

Mustafa Avcı (Türk Ocağı Limasol)
3 Maç

Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (G.Birliği SK)
1 Maç

Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK)
2 Maç

Burak Sarımustafaoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç

Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)
1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Fatih Kılıç (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Doğukan Şengül (Dörtyol SK)
3 Maç
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