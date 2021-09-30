KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29.09.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka ASK)
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Mustafa Avcı (Türk Ocağı Limasol)
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Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK)
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Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (G.Birliği SK)
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Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK)
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Burak Sarımustafaoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
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Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)
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TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
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Fatih Kılıç (Düzkaya KOSK)
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Doğukan Şengül (Dörtyol SK)