KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29.09.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka ASK)

1 Maç Mustafa Avcı (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK)

1 Maç Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (G.Birliği SK)

1 Maç Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK)

2 Maç Burak Sarımustafaoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Kadir Öztürk (Girne Halk Evi)

1 Maç