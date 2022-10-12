Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından her sezon sonu yayınlanan KTFF dergisinin yeni sayısı yayınlandı. 2021-2022 Futbol Sezonu'nda KTFF organizasyonunda gerçekleşen tüm liglerin ve röportajların yer aldığı dergi dolu dolu içerikleriyle futbolseverlere sunuldu. KTFF dergisi KTFF'nin Lefkoşa'daki yerinin yanı sıra dijital olarak www.ktff.org sitesinden de okunabilecek.
DERGİDE NELER VAR?
KTFF'nin 2021-2022 sezonunu kapsayan dergisinde birbirinden renkli içerikler mevcut. Dergide KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu röportajının yanı sıra, KTFF Dış İlişkiler Sorumlusu, Yönetim Kurulu Hasan Çerkez ile söyleşi yer alıyor. Ayrıca bu yıl büyük ilgi gören Puma Kadınlar Ligi ile alakalı olarak KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan röportajı da yeni dergide yerini aldı. Renkli röportajların yanı sıra geçen sezon; AKSA Süper Lig, AKSA A2 Süper Lig, Ahmed Sami Topcan Süper Kupa, Ahmed Sami Topcan A2 Kupası ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü'nün şampiyonluk hikayeleri okuyuculara sunuldu.
KTFF'nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği "Tarihteki Şampiyon Başkanlar" gecesi, kadın futbolu şenlikleri, AKSA 1.Lig şampiyonu Çetinkaya'nın yanı sıra Süper Lig'e yükselen ChinaBazaar Gençlik Gücü ve Miracle Değirmenlik takımlarının yazıları da derginin içeriklerinden. Tüm bunların yanında birçok yazı ve görsel de KTFF dergisinin bu yılki sayısında yer alıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.