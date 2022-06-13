banner762
banner815
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
4 0
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
74 0
 
50 0
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
25 0
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
16 0
Prolig'de finalin adı belli oldu
Prolig'de finalin adı belli oldu
22 0
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
40 0
banner797
banner854

KTFF'den Kıbrıslı Türk futbolcu Zehra Borazancı'ya tebrik

banner476

KTFF başkanı Sertoğlu, Türkiye Kadınlar Ligi'nde şampiyon olan Gaziantep ALG Spor'un Kıbrıslı Türk futbolcusu Zehra Borazancı’yı kutladı

banner825
KTFF'den Kıbrıslı Türk futbolcu Zehra Borazancı'ya tebrik
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Kadınlar Ligi'nde şampiyon olan Gaziantep ALG Spor'un Kıbrıslı Türk futbolcusu Zehra Borazancı için tebrik mesajı yayınladı.
Mesaj şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 2021-2022 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Gaziantep ALG Spor, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Uzun yıllardır ülkemizi Türkiye’de gururla temsil eden ve ALG Spor forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Zehra Borazancı da bizi bir kez daha gururlandırmıştır. Zehra’nın Türkiye’deki profesyonel yaşama ayak uydurması ve takımının şampiyonluğunda ortaya koyduğu katkılar, Kıbrıs Türk sporcusunun fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin göstergesidir. Bu bağlamda başta Zehra Borazancı olmak üzere, ALG Spor takımını şampiyonluklarından dolayı tebrik ederiz."
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.