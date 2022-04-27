KTFF, B.Bağcıl’ı küme düşürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, AKSA Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ı Birinci Lig’den çıkararak bir alt lige, Bölgesel Terfi Müsabakaları Ligi’ne düşürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, AKSA Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ın sahte lisanlarla futbolcu oynatması ve bunun spor kamuoyunda KKTF’nin itibarını küçük düşürmesi nedeniyle Bölgesel Terfi Müsabakaları Ligi’ne düşürülmesine karar verdi.

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Bostancı Bağcıl forması giyerek Yerli Yabancı Statüsü (YYS) alan Ertuğrul Göktaş’ın lisansıyla başka bir kişi bu sezonun ilk yarısında forma giymiş, daha sonra devre arasında Miracle Değirmenlik’e transfer olmuştu. Değirmenlik’in 2-1 yendiği maç sonrasında Mormenekşe’nin itirazı ile açığa çıkan olayla ilgili polis tahkikatı başlamıştı.

Gelinen noktada Bağcıl’ın ayrıca kadrosunda bulunan Orhan Bay ve Cafer Mehmet Demir’in de aynı yolla oynatıldığı ileri sürülüyor.

FEDERASYON YÖNETİM KURULU KARARI

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararı şöyle:

Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nün, son bir haftadır yazılı ve görsel basında futbolun marka değerini düşüren yayınların sebebi olması, KTFF’yi ve/veya idare organını yanıltıcı ve/veya yanıltmaya ve/veya aldatmaya yönelik ve/veya futbolun marka değerini düşürücü ve/veya saygınlığını zedeleyici ve/veya güven sarsıcı eylem ve fiilleri nedeniyle KTFF Tüzüğü’nün 76. Maddesi ile KTFF Müsabaka Talimatı’nın 37. Maddesi ve sair ilgili mevzuat kapsamında Bostancı Bağcıl SK’nın bugünden itibaren AKSA 1. Ligi’nden çıkarılarak bir alt kümeye indirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



