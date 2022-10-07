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KTFAD’dan Miracle Karşıyaka’ya “Kınama”

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KTFAD’dan Miracle Karşıyaka’ya “Kınama”
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Başkanı Hasan Topaloğlu, 2.hafta geride kalan Aksa 1.ligde Miracle Karşıyaka antrenör Çağan Çerkez’in görevden alınmasıyla ilgili basın bildirisi yayınlayarak “Kınama”da bulundu ve hassasiyetleri konusuna vurgu yaptı.
Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.
2022-2023 futbol sezonu Aksa liglerinde 2.hafta geride kaldı. Liglerimiz bu sezon inanılmaz bir şekilde rekabet içerisinde başlayıp devam ederken, seyircilerimizi de oldukça heyecanlandırmaktadır.
Özellikle daha ikinci haftada olmasına rağmen antrenör kıyımlarına başlanmasını tasvip etmemiz mümkün değildir.
Aksa 1.ligde mücadele eden Miracle Karşıyaka’da antrenör olarak görev yapan Çağan Çerkez’in, yönetim tarafından görevden alındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Miracle Karşıyaka yönetimi antrenör Çağan Çerkez’in görevden alınış şeklini tasvip edilmesi mümkün olmayan davranış ve etik dışı bu gibi hoş olmayan davranışı antrenörler Derneği yönetimi olarak kınıyoruz.
Her kulübün ve yönetimin aldığı kararlara saygı duymakla birlikte bizim hassasiyetimiz Derneğimiz üyesi hocamızın görevden alınış şekli olduğunun üstüne basmak istiyoruz.
Hiçbir kulüp ve yönetimle derdimiz olmadığını ancak antrenör arkadaşımız antrenman için sahaya gittiği anda sahada antrenman programını hazırlarken telefon ile antrenman saatinde görevden alınışı şiddetle kınar kulüp başkan ve yönetimlerini hocalarımızın saygınlığını koruyarak hareket etmelerini diliyoruz.
 
 
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