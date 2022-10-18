KTFAD yönetiminden KTSYD’ye ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) bir süre önce başkanlık görevine seçilen Hasan Topaloğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti. 17 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Topaloğlu ve yönetimine başarılar diledi, birlikte atılacak adımlar ve yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

Ziyarette konuşan Burhan Gürkan, dernek olarak ülke futbolunun paydaşları ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile aynı işbirliğinin devam edecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ülke sporuna katkı koyma adına özellikle dernekler arası diyaloğun önemli olduğunu belirten Gürkan, Hasan Topaloğlu ve yönetimine başarılar diledi.

KTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ise göreve gelmelerinin ardından ziyaretlere başladıklarını ve bu çerçevede KTSYD’yi ziyaret ettiklerini söyledi. Futbol antrenörlüğünün saygınlığını daha da artırma amacında olduklarını aktaran Topaloğlu, bu noktada spor basınının önemli rol oynayacağını belirtti. İki dernek arasında nasıl işbirlikleri yapabileceğinin konuşulduğu ziyarette KTFAD Başkanı Topaloğlu yapmayı planladıkları projeleri aktardı.

Ziyarette ayrıca KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy, KTFAD Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Dayı, Mustafa Piro, Hasan Kargılı ve Ahmet Ogan da yer aldı.



