KTFAD'dan yaka kartı duyurusu

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği(KTFAD), yaka kartları hakkında duyuru yaptı.

Duyuru şu şekilde;

"Yedek kulübelerinde yer alacak olan teknik direktör, antrenör ve kulüp personellerinin yaka kartları yarın (27.01.2023 Cuma) hazır olacaktır.Yakakartlari Federasyondan teslim alınacaktır. İlgili yaka kartlarını teknik direktör lisansına sahip kişiler hariç müsabaka boyunca takmayan veya yaka kartı olmayanlar kesinlikle saha içerisinde yer almayacaktır. Bu bağlamda yaka kartlarınızı federasyondan Sultan Hanım’dan alınmasını rica ederim. İlgili uygulama sadece A ve A2 kategorisinde uygulanacaktır.

Ayrıca kırmızı renk yaka karti takanlar kesinlikle yedek kulübesi dışında ayakta duramaz taktik veremez.

Teknik adam ve kulübede yer alan görevlilerin kurala uyması önemle rica edilir."

KKTFAD Yönetimi

