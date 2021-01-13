KSTBÜ ile Futbol Federasyonu işbirliği başlatıyor

KSTBÜ Genel Sekreteri Dr. Serdal Gündüz, üniversite olarak spor ve sağlık alanında yenilikler yapmayı planladıklarını ifade ederek özelde Güzelyurt genelde de tüm adaya hizmet verecek çalışmalar yapacaklarını ve spor federasyonlarının da bunda önemli katkısının olacağına inandıklarını kaydetti

Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden (KSTBÜ) bir heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Söz konusu ziyarette iki kurum arasında işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, KSTBÜ yetkilileri spor alanında hayata geçirmeyi planladığı projeleri KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile paylaştı.

Gündüz: “Tüm adaya hizmet edecek çalışmalar hedefliyoruz”

KSTBÜ Genel Sekreteri Dr. Serdal Gündüz, üniversite olarak spor ve sağlık alanında yenilikler yapmayı planladıklarını ifade ederek özelde Güzelyurt genelde de tüm adaya hizmet verecek çalışmalar yapacaklarını ve spor federasyonlarının da bunda önemli katkısının olacağına inandıklarını kaydetti.

Sertoğlu: “Katkı sağlayacak projeler”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu projelerin katkı sağlayacak projeler olduğunu ve daha da geliştirilerek Kıbrıs Türk sporuna önemli bir alan yaratabileceğini vurguladı.

KTFF’deki ziyarette KSTBÜ adına Genel Sekreter Dr. Serdal Gündüz, Yrd. Doç. Dr. Ersin Süha Vural, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) Dekan Vekili Mustafa Behlül ve Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Onur Şanıvar katıldı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik eşlik ederken, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Karamanoğlu da toplantıya katılım gösterdi.