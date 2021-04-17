banner583
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
27 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
17 0
 
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
83 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
24 0
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
67 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
23 0
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
161 0
banner529
banner570

Kritik mücadelede kazanan Erzurumspor

banner476

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. 5 golün olduğu mücadeleden Erzurum ekibi 3-2 sahadan galip ayrıldı.

Kritik mücadelede kazanan Erzurumspor
banner630

Süper Lig'in 35. haftasında kritik mücadelede kazanan BB Erzurumspor oldu.

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

5 golün olduğu mücadeleden Erzurum ekibi 3-2 sahadan galip ayrıldı. Erzurumspor, Emra Başsan ve Rashani'nin golleri ile 3 puanı aldı.

Yukatel Denizlispor da ise Rodallega 46. ve 64. dakikada takımının gollerini kaydetse de mağlubiyete engel olamadı. 

Bu maç ile BB Erzurumspor puanını 31'e çıkarırken Denizlispor 26 puanda kaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. 

Bu maç ile ligde 6 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Haftayı 26 puanla son sırada kapattı. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.