Kritik mücadelede kazanan Erzurumspor

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. 5 golün olduğu mücadeleden Erzurum ekibi 3-2 sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'in 35. haftasında kritik mücadelede kazanan BB Erzurumspor oldu.

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

5 golün olduğu mücadeleden Erzurum ekibi 3-2 sahadan galip ayrıldı. Erzurumspor, Emra Başsan ve Rashani'nin golleri ile 3 puanı aldı.

Yukatel Denizlispor da ise Rodallega 46. ve 64. dakikada takımının gollerini kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

Bu maç ile BB Erzurumspor puanını 31'e çıkarırken Denizlispor 26 puanda kaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Bu maç ile ligde 6 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Haftayı 26 puanla son sırada kapattı.