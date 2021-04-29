Kritik maçta kazanan Başakşehir

MedipolBaşakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 38. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MedipolBaşakşehir'i konuk etti.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Mücadele, MedipolBaşakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah, etkili bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golden birkaç dakika sonra, ceza sahasına girmek üzereyken RicardoGomes'i düşüren Epureanu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İlk yarı 1-0'lık skorla noktalandı.

İkinci yarıya bir kişi eksik başlayan MedipolBaşakşehir, ilk yarıya nazaran daha etkili bir görüntü çizdi. Boumal'in elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Chadli, duruma eşitlik getirdi: 1-1.

Mücadelede 84. dakika oynanırken, Edin Visca'nın şık pasında topla buluşan Gulbrandsen, düzgün bir vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve MedipolBaşakşehir, müsabakayı 2-1 kazandı.

Turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve 15. sırada konumlandı. 37 puanlı ve bir maç fazlası bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 19. sırada kaldı.



