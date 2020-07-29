Kritik maç Hamamcıoğlu’nun

Gönyeli ve Düzkaya’nınK-PET Süper Ligden düşme tehlikeleri ise devam ediyor. Play-out 2. Maçlarında oynanacak olan Düzkaya – Gönyeli maçı 2 takımın da kaderini belirleyecek. Bu kritik maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Herhangi bir öneme sahip olmayan Hamitköy – Binatlı maçını ise Zekai Töre yönetecek.
Play-out 2. maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Düzkaya – Gönyeli, Cihangir Stadı,Utku Hamamcıoğlu
Hamitköy – Binatlı, Mustafa Üçöz Stadı, Zekai Töre
K-PET Süper Ligde Play-out 1. Maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle oldu:
- Hamitköy, 20 puan
- Binatlı, 20 puan
- Gönyeli, 18 puan
- Düzkaya, 13 puan