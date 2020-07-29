Kritik maç Hamamcıoğlu’nun

Gönyeli ve Düzkaya’nın kaderini belirleyecek olan Düzkaya – Gönyeli maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek

Hamitköy, 20 puan Binatlı, 20 puan Gönyeli, 18 puan Düzkaya, 13 puan

K-PET Süper Ligde Play-out oynayan takımlardanHamitköy ve Binatlı, ilk maçlar sonundaK-PET Süper Ligde kalmayı garantilediler.Gönyeli ve Düzkaya’nınK-PET Süper Ligden düşme tehlikeleri ise devam ediyor. Play-out 2. Maçlarında oynanacak olan Düzkaya – Gönyeli maçı 2 takımın da kaderini belirleyecek. Bu kritik maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Herhangi bir öneme sahip olmayan Hamitköy – Binatlı maçını ise Zekai Töre yönetecek.Play-out 2. maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:Düzkaya – Gönyeli, Cihangir Stadı,Utku HamamcıoğluHamitköy – Binatlı, Mustafa Üçöz Stadı, Zekai TöreK-PET Süper Ligde Play-out 1. Maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle oldu: