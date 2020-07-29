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Kritik maç Hamamcıoğlu’nun

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Gönyeli ve Düzkaya’nın kaderini belirleyecek olan Düzkaya – Gönyeli maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek

Kritik maç Hamamcıoğlu’nun
K-PET Süper Ligde Play-out oynayan takımlardanHamitköy ve Binatlı, ilk maçlar sonundaK-PET Süper Ligde kalmayı garantilediler.
Gönyeli ve Düzkaya’nınK-PET Süper Ligden düşme tehlikeleri ise devam ediyor. Play-out 2. Maçlarında oynanacak olan Düzkaya – Gönyeli maçı 2 takımın da kaderini belirleyecek. Bu kritik maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Herhangi bir öneme sahip olmayan Hamitköy – Binatlı maçını ise Zekai Töre yönetecek.
Play-out 2. maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Düzkaya – Gönyeli, Cihangir Stadı,Utku Hamamcıoğlu
Hamitköy – Binatlı, Mustafa Üçöz Stadı, Zekai Töre
K-PET Süper Ligde Play-out 1. Maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle oldu:
  1. Hamitköy, 20 puan
  2. Binatlı, 20 puan
  3. Gönyeli, 18 puan
  4. Düzkaya, 13 puan
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