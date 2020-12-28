Kral’a profesyonel destek

Gol kralı patentli futbolcu Özgür Ongun, futbolsuz geçen dönemde performansını korumak adına salon çalışmalarına başladı.
Profesyonel destek alan Özgür Ongun, bireysel fitnes eğitmeni Demir Moda eşliğinde Iron Box salonunda antrenmanlara başladı. Birçok sporcuya ve kişiye, bireysel fitnes eğitimi veren Demir Moda, hazırlıklara başlayan Özgür Ongun’u forma kavuşturmayı hedefliyor.
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