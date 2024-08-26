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Kral, K.Kaymaklı’ya kısmet oldu

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Sezon başında 1. Lig ekibi Geçitkale’yle anlaşan ancak geçtiğimiz hafta karşılıklı olarak anlaşarak Geçitkale’yle yollarını ayıran gol kralı İlyas Yılmaz 1. Ligin yeni ekibi K.Kaymaklı’yla anlaştı

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Kral, K.Kaymaklı’ya kısmet oldu
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Birinci Ligin son iki sezonun gol kralı olan İlyas Yılmaz’ın yeni takımı belli oldu.
Sezon başında 1. Lig ekibi Geçitkale’yle anlaşan ancak geçtiğimiz hafta karşılıklı olarak anlaşarak Geçitkale’yle yollarını ayıran İlyas Yılmaz 1. Ligin yeni ekibi K.Kaymaklı’yla anlaşmaya vardı.
Transferle ilgili K. Kaymaklı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:    
“RESMİ AÇIKLAMA
Geçen yıl Gönyeli’de top koşturan, bu yılda sezon öncesi Geçitkale ile anlaşan ancak sonrasında sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcu İlyas Yılmaz ile kulübümüz arasında devam eden görüşmeler başarılı sonuçlanmıştır.
Tecrübeli futbolcu ile önümüzdeki sezon için prensipte anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna duyururuz. Transferin hem kulübümüz hem de futbolcu için hayırlı olmasını dileriz.”
 
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