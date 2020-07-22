Kral John Ebuka

K-PET Süper Ligde 2019 – 2020 Futbol Sezonu oynanan 30. Hafta maçlarıyla tamamlanırken, K-PET Süper Lig Gol Kralı da belli oldu.

K-PET Süper Lig Gol Kralı Yenicami’nin golcüsü John Ebuka oldu. John Ebuka, Merit Alsancak Yeşilova karşısında hat trick yaparken, gol sayısını da 39’a çıkardı. John Ebuka böylelikle haftayı boş geçen Mağusa Türk Gücü’nün golcüsü Peter Ebi’nin 5 gol önünde krallığını ilan etti.

John Ebuka, 39 golün 17’sini, ilk devrede formasını giydiği Hamitköy’de atarken, 22 golü de ikinci devrede Yenicami forması altında attı.

