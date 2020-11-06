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Kral halı sahada da kral

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İrsen Küçük Halı Saha Futbol Anı Turnuvasının gol kralı, 45 golle şampiyon Erciyes Tesisatçılık takımının futbolcusu Hüseyin Küsbeci oldu

Kral halı sahada da kral
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli Örgütü Gençlik Kolları tarafından, merhum Başbakan İrsen Küçük anısına düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası, Erciyes Tesisatçılık takımının şampiyonluğu ile tamamlanmıştı.
Turnuvanın gol kralı ise yıllarca liglerimizde gol kralı olmuş olan şampiyon Erciyes Tesisatçılık takımının futbolcusu Hüseyin Küsbeci oldu. 45 golle turnuvanın gol kralı olan golcü futbolcu Hüseyin Küsbeci, kardeşi Derviş Küsbeci’yle birlikte şampiyonluk kupasını gururla kaldırırken, kupasını UBP Lefkoşa İlçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan aldı.
İrsen Küçük Anı Turnuvasında ilk 3 şöyle olmuştu:
1.Erciyes tesisatçılık
2.Gomezler
3.Cipro
4.Soner Berber
 
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