Kral, Geçitkale’de

Aksa Birinci Ligin Mesarya ekiplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirme devam ediyor.

Geçitkale Kulübü 1. ligin son gol kralı İlyas Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Gönyeli’nin Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahip olan, attığı 35 golle gol krallığı unvanını elde eden İlyas Yılmaz, bu sezon gollerini Geçitkale için atacak. Geçitkale Günay Spor Kulübü Başkanı Ahmet Kadı ve Geçitkale – Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım’la bir araya gelen golcü futbolcu el sıkışarak yeni sezon için anlaşma sağladı.

