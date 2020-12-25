Kozlarını Mağusa’da paylaşacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe ikinci hazırlık maçlarında karşılaşacaklar. Dumlupınar Arena’da Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 14:00’te başlayacak.

Yonpaş Dumlupınar ilk hazırlık maçlarında Yenicami’yi 5-2 mağlup etmiş, Esentepe, Hamitköy ile 2-2 berabere kalmıştı.



