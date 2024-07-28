Kozanköy’ün yeni sponsoru Atason Constructıon

Aksa 1. Ligin yeni takımlarından Kozanköy Spor Kulübü’nün yeni sponsoru Atason Construction oldu.

Kozanköy Kulübü Başkanı Ayşe Hızlıer ile Atason Constuction direktörleri Ata Sencer ve Soner Çınar’ın bir araya gelerek el sıkşmaları sonrasında yeni sezonda Kozanköy Spor Kulübü’nün sponsoru Atason Construction olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili Kozanköy Spor Kulübü’nün kamuoyu açıklaması şöyle:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Kulübümüzün tarihinde ilk kez mücadele edeceği AKSA 1. Lig kapsamında çıktığımız bu yolda sponsorluk adına ilk “can suyu” ATASON CONSTRUCTION’dan geldi. Bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yürütebilmek adına başlattıkları bu birliktelik için ATASON CONSTRUCTION’a tüm camiamız adına sonsuz teşekkür ederiz. Yapılan ve yapılacak olan bu tarz sponsorluk anlaşmaları ile süregelen 2 sezondur KOZANKÖY'ün başarıya alıştırdığı camiasına ve tüm futbolseverlere ilk kez katılacağımız bu seviye platformda neler yapabileceğimizi gösterebilmek adına çok önemlidir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde bize katkı koyan ve yeni sponsorluklar konusunda bizi cesaretlendiren Atason Construction ailesi ve direktörleri Sayın Ata Sencer ve Sayın Soner Çınar’a camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.



