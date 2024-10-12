Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet

Tarihinde ilk kez 1. Ligde mücadele eden A. Kozanköy konuk olduğu Maraş’ı 1 – 0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti

Stad: Maraş Necip Kartal Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Burak Yiğit, Şahin Coşkun

Maraş: Ramazan, Serkan, Mehmet(Yaşar), Oğuz, Çağın, Mehmet Can(Bartu(Ahmet Yaçınkaya), Aras(Ahmet Hellaç), Emre, Osman, Ali, Çağrı(Süleyman).

Atoll Kozanköy: Ali, Hüseyin Paşa, Olgun, Bayram, Chrislin, Hüseyin Konyalıoğlu(Ahmet), Azad, Bahri(Salih), Abdullah(Ceyhun), Selçuk(İzder), Efe(Mustafa).

Gol: Dk. 22 Abdullah(A. Kozanköy)



Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. Haftasında sezona yönetim sıkıntısı nedeniyle geç başlayan Maraş ile bu sezon tarihinde ilk kez 1. Ligde mücadele eden Kozanköy karşı karşıya geldi.

Maraş Necip Kartal Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Burak Mandıralı’nın yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan konuk A. Kozanköy oldu.

Kozanköy takımı 21. Dakikada geliştirdiği atakta son olarak Maraş ceza sahası içinde topla buluşan Abdullah topu filelere göndererek skoru 0 – 1 yaptı. Bu ayni zamanda ilk devrenin skoru oldu.

İkinci devreye ev sahibi Maraş takımı baskılı başlayarak beraberlik için yüklenirken Kozanköy takımı ise kontra ataklarla pozisyon aradı.

Dk. 68 Kozanköy kontra atağında Efe müsait pozisyonda topa vurmakta gecikince kaleci Ramazan gole izn vermedi.

Dk. 72 Maraş atağında Kozanköy defansının arkasına atılan topa hareketlenen Ali defans ile kalecinin anlaşmazlığında boşta kalan topa yetişemedi.

Dk. 85 Hızlı gelişen Kozanköy atağında soldan hızla Maraş ceza sahasına hareketlenen Mustafa Yaşar arkadaşı Ceyhun’a bıraktığı topu müsait pozisyonda Ceyhun dışarı attı.

Geriye kalan dakikalarda Maraş’ın baskısı gol getirmeyince maç Maraş 0 – Kozanköy 1 şeklinde tamamlandı. Kozanköy bu sonuçla tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig’de ilk galibiyetini almış oldu.

