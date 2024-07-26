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Kozanköy’den Atoll Development’te katkıları için teşekkür

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Kozanköy’den Atoll Development’te katkıları için teşekkür
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Aksa 1. Ligin yeni takımlarından Kozanköy Spor Kulübü, yaptığı kamuoyu açıklamasıyla son 2 sezonda ana sponsor olarak önemli katkılarda bulunan Atoll Development ailesi ve direktörü İlker Metin’e teşekkür etti. Yapılan açıklamada bu sezon ana sponsorsuz yollarına devam ederek ülke futbolunu renklendirmeye devam edecekleri ifade edildi.
Ayşe Hızlıer başkanlığındaki Kozanköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan kamuoyu açıklaması şöyle:
“Geçtiğimiz iki sezon boyunca ana sponsorumuz olan, bizlere unutamayacağımız günler ve hayallerimize sığmayacak başarılar yaşatan Atoll Development ailesi ve direktörü Sayın İlker Metin’e bugüne dek bize olan katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu, işbirliğimiz bitse de gönül birliğimizin devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunar, Sayın İlker Metin’e futbola katkı koymak adına çıktığı yeni yolda başarılar dileriz.
Yeni sezon öncesi herhangi bir ana sponsorumuzun bulunmadığını, adanın en az nüfuslu köylerinden biri olan Kozanköy’ün tırnakları ile kazıya kazıya ülke futbolunu renklendirmeye devam edeceğine olan inancımızı tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kozanköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu”
 
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