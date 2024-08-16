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Kozanköy’de transferler hız kesmiyor

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Kozanköy’de transferler hız kesmiyor
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Aksa 1.Ligin yeni takımlarından Kozanköy Spor Kulübü kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Kozanköy Külübü geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrosunda bulunan Yücel Yıldırım’ı yeniden renklerine bağladı.
Doğancı’dan transfer dilen Yücel Yıldırım, başkan Ayşe Hızlıer eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı imza ile resmen Kozanköy futbolcusu oldu. 
 
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